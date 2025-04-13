الليلة مجانا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي ”رصد خان” بالأنفوشي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "رصد خان" بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض شرائح المسرح للموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض شريحة بيت ثقافة بولكلي، ويقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وهو من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمود فيشر، ويناقش قضية إنسانية جوهرية، تتمثل في تخلي الإنسان عن مبادئه وقيمه الإنسانية تحت وطأة الجشع والطمع.

"رصد خان" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

أداء تمثيلي: شهاب حسن، عمرو أبو السعود، نور محسن، باسنت فتحي، محمد حموري، علي المصري، كريم عمارة، أمير زويل، ملك هشام، وعد هيثم، حبيبة محمد، نسرين مرسي، جورج هاني، فارس محمد، يوسف محمد، وشهد أحمد.

ديكور وملابس رودينا عصام، تأليف موسيقى شريف ياسر، ماكياج أمل شتا وحبيبة محمد، إضاءة محمود أبو جميلة، كريوجراف أحمد عبد الرحمن، مساعدو إخراج مصطفى صديق، نور المصري، أحمد حمدي، حبيبة محمد، فارس الفقي، حسن هارون، مخرجان منفذان رضوى الحاروني ونور الشافعي.