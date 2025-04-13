24 أبريل.. قصور الثقافة تطلق المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - 27 عرضا مسرحيا في المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 32 بالقناطر

ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 32، المقرر إقامتها في الفترة من 24 أبريل الحالي وحتى 10 مايو المقبل، بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية.

يقام المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويدير الدورة المخرج محمد طايع، مدير النوادي.

ويشارك في المهرجان 27 عرضا مسرحيا، تقدم بواقع عرضين يوميا، وتعقبهما ندوة نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين، ويصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

ويشهد حفل الافتتاح عرضين مسرحيين لفرقة الجيزة، يعرض الأول في الخامسة مساءً، بعنوان "عائلة شكسبير" تأليف أحمد الأباصيري وإخراج سامي سلامة، يعقبه "بلا أثر" تأليف محمد السوري، وإخراج كريم شابو.

ويوم الجمعة 25 أبريل، يعرض "اللحاد" لفرقة الجيزة، تأليف عبد الفتاح رواسي، وإخراج نهى أشرف، يليه "الدخاخنجي" لفرقة المركز الثقافي بالجيزة، عن نص الدخان لميخائيل رومان وإخراج ماهينور طارق.

وفي يوم السبت 26 أبريل، يعرض "الوهم" لفرقة الفيوم تأليف مصطفى سعد، إخراج محمود ياسين، يليه عرض "البنت لسه صغيرة" لفرقة العريش، تأليف هاني قدري وإخراج محمد عزت.

ويقدم يوم الأحد 27 أبريل عرض "كارما" لفرقة السويس، تأليف وإخراج حازم أشرف، يعقبه "ساليم" لفرقة بورسعيد، تأليف وإخراج أحمد آدم.

وتقدم فرقة المنصورة يوم الاثنين 28 أبريل العرض المسرحي "انتحار معلق" تأليف ياسر إسماعيل، وإخراج محمود الزيني، وتقدم فرقة الإسماعيلية عرض "مش زي الأفلام" تأليف وإخراج منة مجدي.

ويوم الثلاثاء 29 أبريل تقدم فرقة الزقازيق عرضين مسرحيين، الأول "انتحار معلق" تأليف ياسر إسماعيل، وإخراج سهر عثمان، يليه "بائع الكتب المزورة" تأليف محمد يس، وإخراج زياد ياسر.

وتستأنف العروض من يوم الخميس 1 مايو، مع عرضين مسرحيين لفرقة كفر الشيخ، الأول بعنوان "لعنة زيكار"، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، يليه "ولي" عن نص سيرة بني زوال لمحمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد سلامة.

ويوم الجمعة 2 مايو تقدم فرقة كفر الشيخ عرضا آخر بعنوان "علماء الطبيعة" تأليف وإخراج أحمد سمير، يليه "ليلة القتلة" لفرقة الأنفوشي للكاتب خوزيه تريانا، وإخراج أحمد عبد المولى.

ويوم السبت 3 مايو تقدم فرقة الأنفوشي عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "الموتى السائرون" عن نص ثورة الموتى لإيرون شو، إخراج أحمد مجدي، يعقبه "في الظل" تأليف علي العبادي، وإخراج محمد السيد.

وتقدم فرقة مصطفى كامل في اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان "صندوق يعقوب" تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، يليه "The Dung" لفرقة الشاطبي، عن نص الكاتب أثول فيجارد، وإخراج محمد بسيوني.

وفي يوم الاثنين 5 مايو، تقدم فرقة مسرح ٢٣ يوليو، العرض المسرحي "قضية أنوف" لماروشا بيلاتا، وإخراج أحمد جمال، يليه "نساء شكسبير" لفرقة غزل المحلة، تأليف سامح عثمان، وإخراج حسام العجوز.

ويشهد يوم الثلاثاء 6 مايو، عرضين مسرحيين لفرقة دمنهور، الأول "موت معلق" تأليف إسراء محبوب، وإخراج عمرو حجاج، والثاني "ماأ" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

وفي اليوم التالي تقدم فرقة كوم أمبو العرض المسرحي "قابل للحذف" تأليف طه الأسواني، وإخراج علي جودة، يليه "أناكوندا" لفرقة قنا، تأليف محمد موسى، وإخراج أحمد عبد المنتصر.

وتختتم العروض يوم الخميس 8 مايو مع "تريفوجا" لفرقة بني مزار، تأليف محمد زكي وإخراج أيمن مدني.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم السبت 10 مايو على مسرح السامر.

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح إحدى المنصات الثقافية البارزة لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة، تتيح خلاله الهيئة العامة لقصور الثقافة الفرصة أمام الطاقات الإبداعية الجديدة للتعبير عن رؤاها الفنية بتقديم عروض مسرحية خارج الأطر التقليدية، ومن مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.