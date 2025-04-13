رغم قوة البرومو.. فيلم استنساخ يحقق إيرادات ضعيفة في صالات العرض!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - حقق فيلم "استنساخ" الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين إيرادات منخفضة مقارنة بالأفلام الأخرى المعروضة في دور السينما المصرية، حيث بلغت إيرادات الفيلم يوم أمس السبت الموافق 12 أبريل 2025، 165 ألف جنيه في رابع أيام عرضه، مع بيع 1256 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته إلى 869 ألف جنيه فقط.

وتدور قصة فيلم "استنساخ" التي جاءت من كتابة وإخراج عبدالرحمن محمد، ويضم في بطولته الفنانة المشهورة هبة مجدي، حيث تدور أحداث الفيلم في أجواء مشوقة ومثيرة، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في تغيير المفاهيم التقليدية.

وعلى الجانب الآخر، أثار فيلم "استنساخ" جدلاً خلال اليومين الماضيين بعد إلغاء العرض الخاص له وتأجيل موعد عرضه.

كما نفى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وجود أي أزمة تتعلق بالفيلم أو منعه من العرض في دور السينما.

حيث كان آخر أعمال سامح حسين السينمائية هو فيلم "ساندوتش عيال"، الذي تم عرضه عبر منصات التواصل الاجتماعي في الموسم الماضي، وشارك فيه كل من نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذين أصبحوا معروفين بشكل كبير في الآونة الأخيرة.