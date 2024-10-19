نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تنجح في إطلاق 190 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 190 أسيرًا مناصفة من الجانبين.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيرًا.

وقد أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لإنجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الدولة لدى جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الوزارة، أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي التاسعة من نوعها منذ بداية العام 2024، يمثل انعكاسًا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثماني عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.