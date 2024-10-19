دورتموند يهزم سانت باولي بثنائية
تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه سانت باولي 2-1، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل لبوروسيا دورتموند كل من الجزائري رامي بن سبعيني، والغيني سيرهو غيراسي في الدقيقتين (43) و(83)، بينما سجل السويدي إيريك سميث هدف سانت باولي في الدقيقة (78).
وبهذا الفوز، صعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع مؤقتا بـ13 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 4 نقاط، في المركز الخامس عشر مؤقتا.
وتشهد الجولة السابعة إقامة 6 مباريات اليوم السبت، ستجمع بين باير ليفركوزن (حامل اللقب) واينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنغلادباخ وهايندهايم، وفرايبورغ وأوغسبورغ، وماينز ولايبزيغ، وهوفنهايم وبوخوم، وبايرن ميونيخ مع شتوتغارت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورتموند يهزم سانت باولي بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.