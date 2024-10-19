دورتموند يهزم سانت باولي بثنائية

دورتموند يهزم سانت باولي بثنائيةتغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه سانت باولي 2-1، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبوروسيا دورتموند كل من الجزائري رامي بن سبعيني، والغيني سيرهو غيراسي في الدقيقتين (43) و(83)، بينما سجل السويدي إيريك سميث هدف سانت باولي في الدقيقة (78).

وبهذا الفوز، صعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع مؤقتا بـ13 نقطة، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 4 نقاط، في المركز الخامس عشر مؤقتا.

وتشهد الجولة السابعة إقامة 6 مباريات اليوم السبت، ستجمع بين باير ليفركوزن (حامل اللقب) واينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنغلادباخ وهايندهايم، وفرايبورغ وأوغسبورغ، وماينز ولايبزيغ، وهوفنهايم وبوخوم، وبايرن ميونيخ مع شتوتغارت.