"الليغا" يعود بمواجهات قوية للريال وبرشلونة

"الليغا" يعود بمواجهات قوية للريال وبرشلونةسيكون ريال مدريد ضيفا على سلتا فيغو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد (21) نقطة، بفارق (3) نقاط عن برشلونة المتصدر، حيث يسعى الريال إلى تحقيق الفوز من أجل معادلة نقاط برشلونة وهو ما سيضع المزيد من الضغط على برشلونة في مباراته غداً الأحد أمام أشبيلية.

وما يزيد من صعوبة المهمة لريال مدريد أن الفريق لم يحقق سوى انتصار وحيد في المباريات التي لعبها خارج أرضه منذ بداية الموسم الحالي من أصل (5) مباريات خاضها في بطولتي الدوري ومسابقة دوري الأبطال، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في واحدة، ويأمل في الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر برشلونة أمام إشبيلية لتقليص الفارق إلى نقطة في حال تعادل برشلونة.

في المقابل، يتطلع سلتا فيغو إلى ظهور جيد على أرضه، ولن تكون المباراة سهلة على الإطلاق في مواجهة الريال، لكنه سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التقدم خطوة بجدول ترتيب المسابقة.

ويسعى فريق برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، حينما يستضيف إشبيلية، يوم غدٍ الأحد، في الجولة ذاتها.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد (24) نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد (12) نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس وجيرونا، وبفارق نقطة خلف سلتا فيغو صاحب المركز التاسع.

وينتظر برشلونة مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في كلاسيكو الدوري يوم السبت المقبل.

وفي بقية المباريات، التي تقام اليوم، يلتقي أتلتيك بلباو مع إسبانيول، وأوساسونا مع ريال بيتيس، وجيرونا مع ريال سوسيداد، فيما تختتم منافسات هذه الجولة الإثنين، بمواجهة تجمع بين فالنسيا ولاس بالماس.