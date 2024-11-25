القاهرة - محمد ابراهيم - كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل “لام شمسية” بطولة أمينة خليل لرمضان 2025



بدأ المخرج كريم الشناوي صباح اليوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر تصوير أولى مشاهد مسلسل “لام شمسية”، الذي تخوض بطولته النجمة أمينة خليل، استعدادًا للمنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025.

و يعد مسلسل “لام شمسية” من أبرز الأعمال المنتظرة، حيث يشارك فيه نخبة من نجوم الفن، ومن المتوقع أن يقدم قصة درامية مشوقة تمزج بين الإثارة والإنسانية.

كريم الشناوي وأمينة خليل

أبطال مسلسل "لام شمسية"

يشارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري وهم: الفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، ويعد المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا دهب سعدي وجوهر، حيث يناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، والعمل مكون من 15 حلقة.



“لام شمسية” يجمع أمينة خليل وكريم الشناوي للمرة الرابعة في رمضان 2025



يستعد مسلسل “لام شمسية” لتقديم تجربة درامية مميزة، حيث يشهد التعاون الرابع بين النجمة أمينة خليل والمخرج كريم الشناوي، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي جمعتهما.

بدأت شراكتهما بمسلسل “قابيل” عام 2019، الذي خطف الأنظار بمشاركة محمد ممدوح ومحمد فراج، ثم استكملا النجاح في “خلي بالك من زيزي” عام 2021، وهو عمل مميز من تأليف مريم نعوم وبطولة محمد ممدوح وعلي قاسم. وفي عام 2023، قدما معًا مسلسل “الهرشة السابعة”، الذي حصد إعجاب الجمهور بمشاركة نجوم مثل محمد شاهين، علي قاسم، وأسماء جلال.

مسلسل “لام شمسية” يعد محطة جديدة في هذه الشراكة الفنية المميزة، ومن المتوقع أن يضيف مزيدًا من التألق لرصيدهما الفني.