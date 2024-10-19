نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد أم برشلونة؟.. وجهة هالاند الأقرب في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار تقرير إعلامي إلى إن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يحلم بالانتقال إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية جديدة به في مسيرته الكروية.

هالاند معجب بإسبانيا

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إن هالاند من أشد المعجبين بإسبانيا، وغالبًا ما يقضي إجازاته وهو يتدرب في ماربيا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى إن هالاند يحلم أيضًا باللعب في الدوري الإسباني في مرحلة ما لكن ليس الآن.

وأضافت أن ريال مدريد لديه فرص أفضل من برشلونة في المستقبل كما هو الحال الآن ليكون وجهة هالاند حال قدومه إلى الدوري الإسباني.