أحمد حاتم يتحدث عن تكرار تعاونه مع هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد حاتم عن رأيه في الفنانة هنا الزاهد بعد تعاونه معها في عدة أعمال لافتا إلى أنه أكثر ممثلة تعامل معها بأريحية.

وقال في تصريحات تلفزيونية:' اكتر ممثلة كنت مرتاح معاها هنا الزاهد فهمنا بعض من اول فيلم قصة حب كنا فاهمين عاوزين نعمل ايه والحاجات اللي بنحبها وعاوزين نعملها وقريبة من بعض".

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم الملحد الذي تأجل عرضه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فيلم المنبر الذي ينتظر عرضه ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر المقبل.

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم عاشق، الذي يدور في إطار رومانسي تشويقي نفسي، حول أحمد حاتم الذي يجسد شخصية مالك وهو طبيب يعالج الإدمان، ويتقابل مع أسماء أبو اليزيد التي تقدم شخصية فريدة في العمل وهي فتاة تعاني من الإدمان، وتعيش قصة حب مع حاتم، وتكشف له أسرار حياتها منها معاناتها من الهلاوس، وتنتهي علاقتهما بالزواج.