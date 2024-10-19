مي حلمي: أتعرض عليا نص مليون عشان أتكلم عن مشكلة جوازي.. وكلمة إنت طالق أتحرمت منها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الإعلامية مي حلمي عن رفضها لفكرة مناقشة المشاكل الزوجية وأسباب الطلاق على منصات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها لا تؤيد استغلال هذه المواضيع لتحقيق "تريند"، كما يحدث في بعض حالات المشاهير أو الأشخاص الذين يسعون للشهرة، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “بالمايك والقلم” الذي يقدمها الإعلامي عبد العزيز أحمد، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقالت مي حلمي: "في ناس بتعمل أفراح تريندات ودي مصيبة سودا، وفي نوعية عايزة تتشهر وبتعمل الطلاق لمجرد البروباجاندا، اللي عايز يبني بيت مش بيعمل ده".

وتابعت: "أنا اتعرض عليا حوارات من 3 سنين، نص مليون وأطلع أتكلم ساعة، لكن أنا آخر همي الفلوس وبعملها، ولو عايزة أقول حاجة كنت قلتها، أنا إعلامية ومش محتاجة منصة".

وعن صعوبة قرار الطلاق بالنسبة للطرفين موضحةص: "قرار هدم البيت مش سهل، والست اللي داخلة تبني بيت عمرها ما تاخد القرار ده، خصوصا لو قرار الجواز بالنسبة لها مش سهل، بتفكر وتقول لكن التنفيذ صعب".

وردا على سؤال هل سبق لها أن طلبت الطلاق، قائلة: "أنا متجوزتش كتير، أنا مبقولهاش ولا اللي قدامي بيقولها لأن أنا حالة خاصة شوية، وحتى كلمة إنت طالق اتحرمت منها".