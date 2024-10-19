العالم اليوم - اللواء الذي قتل السنوار.. هذا ما نعرفه عن "بيسلماخ"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار قتل على يد عناصر جنود من لواء 828 المعروف باسم "بيسلماخ"، الأربعاء.

ماذا نعرف عن "بيسلماخ"؟ يحمل اسم "مدرسة سلاح المشاة وقادة المجموعات في زمن الحرب".

تأسس عام 1974 بقيادة العقيد يعقوب حسداي.

مسؤول عن تدريب جميع قادة فرق المشاة ورقباء الفصائل.

للواء ثلاث قواعد تقع جميعها في منطقة النقب.

انتقل للقتال في رفح مايو الماضي. كيف قتل السنوار؟ أعلن الجيش الإسرائيلي أن السنوار قتل على يد عناصر دورية روتينية الأربعاء.

كان جنود من اللواء 828 (بيسلماخ) يتحركون عبر مدينة رفح عندما صادفوا ثلاثة مسلحين فلسطينيين.

بينما طاردهم الجنود، انفصل السنوار عن الاثنين الآخرين.

أطلقت القوات الإسرائيلية لاحقا النار من دبابة على المبنى الذي اختبأ فيه اثنان من المسلحين وعلى مبنى آخر حيث اختبأ السنوار.

وفق وسائل إعلام ومسؤولين عسكريين إسرائيليون فإنه لم تكن هناك معلومات استخبارية مسبقة تشير إلى وجود السنوار في المنطقة.

بثّ الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو التُقط "قبل لحظات قليلة" من مقتل السنوار يظهر فيه زعيم حركة حماس وهو جالس على أريكة في غرفة معيشة مدمّرة في الطبقة الأولى من مبنى مدمّر جزئيا، وكان يعاني إصابة خطرة في إحدى يديه بينما أخفى وجهه بكوفية.

أظهرت اللقطات غير الواضحة السنوار وهو يرمي عصا على طائرة مسيّرة كانت تقترب منه خلال لحظاته الأخيرة.

أجرى الجيش الإسرائيلي فحص حمض نووي إلى جانب فحص أسنان وتحقيقات جنائية أخرى ساعدت في تأكيد هوية السنوار.

لم يظهر السنوار علنا منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي كان هو العقل المدبر له.

شكّل مقتل السنوار ضربة قوية لحركة حماس التي تحارب القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اللواء الذي قتل السنوار.. هذا ما نعرفه عن "بيسلماخ" .. في رعاية الله وحفظة