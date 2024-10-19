‏خامنئي يعتبر أن حركة حماس "حية وستبقى حية" بعد مقتل السنوار

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المرشد الإيراني علي ‏خامنئي، أن حركة حماس "حية وستبقى حية" بعد مقتل رئيسها يحيي السنوار.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.