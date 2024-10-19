نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وعائلته لم يتواجدوا في المنزل خلال هجوم مسيرة على مقر إقامته في قيسارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالة‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو وعائلته لم يتواجدوا في المنزل خلال هجوم مسيرة على مقر إقامته في قيسارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.