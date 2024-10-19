نائب مدير «حميات العباسية»: للمستشفى تاريخ عريق وبنيت على الطراز الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قالت الدكتورة أميمة السيد، نائب مدير مستشفى حميات العباسية ومدير إدارة التخطيط والتطوير، إن مستشفيات حميات العباسية عريقة ولها تاريخ طويل والمكان التي أنشئت عليه هي صحراء الريدانية، والتي كانت ضمن المداخل التي دخل من خلالها الجيش الإنجليزي، كما أنه أنشأ ثكنات لقواته، حتى انتشر وباء الكوليرا في مصر بما فيه هذه الثكنات، لذلك تم تحويلهم لحميات العباسية لكي يتم شفاءهم سريعًا، وبعدها تم تسميتها بالمشفى.

وأوضحت «السيد»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مستشفى حميات العباسية مبنية على الطراز الإنجليزي ذات مباني متفرقة وعلى توسع أفقي، ويعمل على عزل العدوى على المجتمع.

وشددت على أنه تم دراسة اتجاه الريح في مستشفى حميات العباسية، إذ أن اتجاه الريح لا يعمل على انتشار المرض، مؤكدة أن المستشفى تقوم بدور مهم وكبير في القضاء على الأوبئة والفيروسات.