جهود صندوق مكافحة الإدمان في التمكين الاقتصادي للمتعافين والعلاج والكشف المبكر للتعاطي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 10 حتى 17 أكتوبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تسليم الصندوق أول دفعة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصرى بعدد 700 قطعة من ملابس كمرحلة أولى ، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وذلك في إطار دعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.