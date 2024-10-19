نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس بميدان الجيزة والمنشية والمنصورية والمريوطية و٢٦ يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية علي عددِ من مواقف السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من التزام السائقين بالتعامل بالتعريفات الجديدة لخطوط السير والتى أقرتها المحافظة عقب رفع أسعار المحروقات وعدم المغالاة علي المواطنين وذلك بنطاق أحياء جنوب الجيزة والهرم ومركز ومدينة كرداسة.

شملت جولة المحافظ مواقف( ميدان الجيزة، الموقف الحضارى بالمنشية والمقام حديثا أعلى ترعة المنصورية، موقف سرفيس المنصورية أسفل محور ٢٦ يوليو، موقف المريوطية الحضارى موقف المنصورية الحضارى).

وخلال مروره تأكد المحافظ من نشر مسؤولى جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمواقف للوحات الإرشادية بمداخل المواقف ووضع الملصقات على السيارات والتى تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير بالإضافة لأرقام الشكاوى لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجود اي مخالفات تخص التعريفات من السائقين.

وإستمع المحافظ لأراء السائقين حول التعريفة الجديدة وإطمأن خلال حديثه مع عدد من الركاب من المترددين على المواقف على الإلتزام بدفع التعريفة الجديدة دون تجاوز، مناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أى حالات مخالفة من قبل السائقين.

وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالمرور الدورى ومتابعة كافة الخطوط للتأكد من إلتزام السائقين ومعاقبة المخالفين وتوقيع الغرامات المحددة.

وأكد محافظ الجيزة علي أنه لن يكون هناك تهاون مطلقًا مع أي شخص يخالف التعريفة المقرره ويقوم بتقسيم خطوط السير وسيتم فرض غرامات ماليه والغاء خط السير نهائيًا في حالة تكرار المخالفة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وحامد سلامة رئيس حى الطالبية وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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