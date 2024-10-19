مسؤول أممي: أصدرنا تقريرا حول الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - قال أجيث سونغاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوثق منذ سنوات انتهاكات ضد المعتقلين، ولدينا عشرات الشهادات التي تثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والضرب والإهانة والتعذيب.

تقرير يوضح انتهاكات ضد المعتقلين الفلسطنيين

أوضح سونغاي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية»، أن المكتب أصدر مؤخرًا تقريرًا يوضح فيه أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف: صدر التقرير منذ نحو شهرين، وهو تقرير مفصل، ونخشى أن يكون هناك عشرة آلاف فلسطيني سواء من الضفة الغربية أو غزة محتجزين في مرافق مختلفة داخل إسرائيل، وآخرين داخل الضفة الغربية يواجهون انتهاكات مروعة.

الوصول إلى المعتقلين داخل السجون صعب

تابع: لا تعرقل إسرائيل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فقط، فالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والمنظمات الفلسطينية، والمنظمات الدولية مثل العفو الدولية»، و هيمون رايتس ووتش»، لا تستطيع الوصول إلى المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.