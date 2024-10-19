انت الأن تتابع خبر اجري علي الصيدليه هاتيه هيخليكي زي البدر المنور.. كريم طبيعي سيتخلص من الكلف والبقع الداكنة ويجعل بشرتك مظهرها رائع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحقيق بشرة بيضاء نقية وصافية يعد من أهم الأمور التي تسعى النساء لتحقيقها، وترغب الفتيات والسيدات في التخلص من آثار الحبوب والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو الظروف المناخية المتنوعة، التي تسبب اسمرار البشرة وإرهاقها ولذلك، تلجأ الكثيرات إلى الوصفات الطبيعية نظرا لفعاليتها وتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى أنها لا تترك آثارا جانبية سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة

يعتبر النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقة من الكركم ويفضل استخدام نوع للبشرة.

ملعقة كبيرة من كلا من زيت الزيتون، وعصير الليمون، وماء الورد، وزيت اللوز الحلو، و جل الألوة فيرا.

طريقة تحضير ماسك النشا والكركم

بعد التعرف على المكونات الاساسية للوصفة، يتساءل البعض على الخطوات الصحيحة في تحضيرها، عليك اتباع الخطوات التالية: