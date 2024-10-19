انت الأن تتابع خبر «وداعاً للتجاعيد نهائياً»... حطي القرنفل على النشا وحضري ماسك منزلي رهيب | «وشك هينور» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك القرنفل والنشا من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تحظى بشعبية كبيرة في عالم العناية بالبشرة يساهم هذا الماسك في تعزيز حيوية ونضارة البشرة، ويعتبر حلاً مثالياً لمواجهة آثار الشيخوخة وعوامل البيئة الضارة.

مكونات ماسك القرنفل والنشا

يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة ومتوافرة في معظم المنازل، وهي:

ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير

يمكن تحضير ماسك القرنفل والنشا بخطوات سهلة كما يلي:

1. تحضير الخليط: في وعاء، قومي بخلط مطحون القرنفل مع النشا جيدًا حتى يمتزجا تمامًا.

2. إضافة المكونات الأخرى: أضيفي الزبادي والعسل إلى الخليط وقلبي برفق لمدة 5 دقائق أو أكثر حتى تحصلي على خليط ثقيل القوام.

3. تطبيق الماسك: وزعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.

4. فرك الوجه: بعد ذلك، قومي بفرك الوجه برفق لمدة خمس دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ستلاحظين الفرق الواضح في بشرتك من أول استخدام، حيث ستبدو أكثر إشراقًا ونضارة.

فوائد ماسك القرنفل والنشا

هذا الماسك يحتوي على مكونات طبيعية غنية بفوائدها للبشرة، منها: