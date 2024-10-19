نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 11 شخصًا إثر حادث سير وسط إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطرة، جراء حادث سير مروع وسط إيران.

وأضافت الوكالة، أن الحادث وقع على الطريق السريع بين محافظة همدان ومدينة ساوه في محافظة مركزي.

واصطدمت 4 سيارات صغيرة ببعضها البعض، مما أدى إلى وفاة 11 شخصًا في مكان الحادث وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة.

وأشار نائب قائد شرطة محافظة مركزي، العقيد إحسان آنقي، إلى أن الحادث كان نتيجة اصطدام عدة سيارات، مما أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة مركزي، علي رضا شهرجردي، أن هناك احتمالًا لزيادة عدد القتلى نظرًا لتدهور حالة بعض المصابين.

وتشير السلطات الإيرانية، إلى أن السرعة غير القانونية، والتجاوز غير القانوني، وعدم الانتباه إلى الطريق، والإرهاق والنعاس، هي العوامل الرئيسية التي تسهم في أكثر من 80% من حوادث الطرق في البلاد.

وفي تقرير سابق، أعلنت السلطات الإيرانية في يونيو الماضي عن وفاة 16،778 شخصًا وإصابة 317،000 آخرين بجروح جراء حوادث السير خلال العام الإيراني الذي انتهى في 20 مارس 2023.