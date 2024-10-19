العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار الشخصي

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار الشخصي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 12:26 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه قتل الحارس الشخصي للقيادي الراحل في حركة حماس يحيى السنوار.

وأفاد الجيش بأن محمود حمدان تم القضاء عليه خلال اشتباك مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن حمدان قُتل على بعد 200 متر فقط من المكان الذي لقي فيه السنوار حتفه يوم الأربعاء.

وكان حمدان قائد كتيبة تل السلطان برفح، وقد عمل حارسا شخصيا للسنوار قبل مقتل الأخير.

ونعت حركة حماس حمدان في بيان مقتضب، مؤكدة مقتله برفقة السنوار.

وأكد القيادي في حماس خليل الحية، الجمعة مقتل السنوار، وقال في كلمة متلفزة إن "مقتل السنوار سيزيد قوة حركة حماس".

وشدد الحية على تمسك حماس "بخروج القوات الإسرائيلية من غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح أن "الرهائن الإسرائيليين في غزة لن يعودوا إلا بوقف العدوان على القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية".