العالم اليوم - أميركيون من أصل لبناني يعلنون دعمهم لهاريس في سباق الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 01:24 صباحاً - أعلن عدد من الأميركيين البارزين من أصل لبناني يوم الجمعة تأييدهم للمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في رسالة قالوا فيها إن الولايات المتحدة كانت تدعم لبنان "بشكل كبير" في ظل إدارة بايدن وإنهم يتوقعون دعما إضافيا إذا فازت هاريس في نوفمبر.

ومن بين الموقعين على الرسالة أعضاء الكونغرس السابقون دونا شلالا وتوبي موفيت وراي لحود وزير النقل السابق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بالإضافة إلى أكاديميين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين.

وكان عدد من العرب الأميركيين والمسلمين قد تخلوا عن الحزب الديمقراطي بسبب دعم إدارة بايدن لإسرائيل في حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

وأحجم بعض العرب الأميركيين والمسلمين عن تأييد هاريس، بينما يدعم آخرون منافسها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، أو جيل ستاين مرشحة حزب الخضر.

وأعد الرسالة مجموعة العمل الأميركية بشأن لبنان، وهي جماعة سياسية في واشنطن، رئيسها إدوارد غابرييل.

وكتب الموقعون على الرسالة أنه جرى طمأنتهم بأن مخاوفهم بشأن العنف في لبنان والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية ستحظى بالدعم إذا فازت هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وكتبوا أن آراء هاريس كانت "متناقضة بشكل صارخ" مع آراء ترامب، دون الخوض في التفاصيل.

ويصف ترامب الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنها "غير مقبولة" لكنه لم يكشف عن أي استراتيجية.

ويحاول أتباع ترامب كسب أصوات الأميركيين العرب، بمساعدة رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني مسعد بولس، الذي تزوج ابنه من تيفاني ابنة ترامب.

وجاء في الرسالة التي دعت إلى وقف إطلاق النار "لقد عانى الشعب اللبناني بشكل رهيب من فقدان أرواح بريئة ونزوح جماعي للأسر وواحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في العالم. لا يمكنهم تحمل حرب طويلة أخرى تدمر لبنان على نحو أكبر".

وتأتي الرسالة في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي أسفرت عن مقتل 2350 شخصا على الأقل على مدار عام، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وتطلق جماعة حزب الله النار على إسرائيل، حيث قتل نحو 50 جنديا ومدنيا إسرائيليا.