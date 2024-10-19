تعرف على موعد تصوير "سفاح التجمع" لـ أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - حدد صناع مسلسل “ سفاح التجمع” للمنتج أيمن يوسف موعد تصوير العمل أواخر شهر نوفمبر المقبل وسيتم تصوير جزء منه في أمريكا وسيتولي البطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

أعلن أحمد الفيشاوي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن طرح الفيلم قريبًا عبر منصة يانغو بلاي.

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.