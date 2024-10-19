نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، والدوري الألماني بصفة خاصة، مواجهات البوندسلجيا على أحر من الجمر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، مجموعة من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ويرصد لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري الألماني يوم السبت الموافق 19 أكتوبر.

مواعيد والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري الألماني يوم السبت

باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports5.

هوفنهايم وبوخوم - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية - لمتابعة المواجهة على تطبيق TV ToD.

فرابيورج وأغسبورج - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية - لمتابعة المواجهة على تطبيق TOD TV.

ماينز ولايبزيج - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية - لمتابعة المواجهة على تطبيق TOD TV.

بوروسيا مونشنجلادباخ وهايدينهايم - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية - لمتابعة المواجهة على تطبيق TOD TV.

بايرن ميونخ وشتوتجارت - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية - bein sports5.