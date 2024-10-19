نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل ويقود النصر لفوز مثير أمام الشباب في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام فوزًا ثمينًا أمام نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "نادي الشباب"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

أحداث مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

سدد حسن الصبياني لاعب الشباب في الدقيقة 20، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وصوب ساديو ماني لاعب النصر في الدقيقة 29، الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن أبعدها الحارس كيم سونج جو عن مرماه.

وأطلق كريستيانو رونالدو لاعب النصر في الدقيقة 42، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وتمكن إيمريك لابورت من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 69، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الشباب، نفذها عبد الرحمن غريب بعرضية، أبعدها المدافع بشكل غير مناسب، ليتابعها لابورت بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 74، سدد ساديو ماني لاعب العالمي تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس كيم سونج جو من اعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 28، سجله ساديو ماني، وذلك لوجود تسلل على كريستيانو رونالدو الذي مرر الكرة لماني قبل تسجيله الهدف.

وسجل علي صادق الحسن بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 90، بعد عرضية من نواف الصعدي، ارتطمت بالمدافع الحسن، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 7+90، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها عبد الرحمن غريب، نفذها رونالدو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس كيم سونج جو.

وتحصل محمد سمياكان لاعب النصر على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 12+90.

وأهدر عبد الرازق حمد الله ركلة جزاء لصالح الشباب في الدقيقة 13+90، نفذها حمد الله بتسديدة متوسطة القوة، لترتطم بالقائم الأيسر للمرمى.

ترتيب فريقي النصر والشباب في الدوري السعودي

يحتل العالمي وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل الليث الأبيض المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة ثلاث مواجهات.