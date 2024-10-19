نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز أمام نظيره الشباب بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نادي الشباب" في سابع جولات الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

افتتح إيمريك لابورت أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 69، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الشباب، نفذها عبد الرحمن غريب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع بشكل غير مناسب، ليتابعها لابورت بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وسجل علي صادق الحسن بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 90، بعد عرضية من نواف الصعدي، ارتطمت بالمدافع الحسن، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 7+90، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها عبد الرحمن غريب، نفذها رونالدو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس كيم سونج جو.