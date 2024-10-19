نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يدافع عن نجم الفريق بعد الانتقادات الصارخة التي تعرض لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن دعمه لمواطنه فيرجيل فان دايك، عقب الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه لا يستحق هذا النوع من النقد السلبي، وأنه يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الفريق، خاصة في الهجوم.

تصريحات سلوت في الدفاع عن فان دايك

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، تحدث سلوت عن أهمية فان دايك للفريق، قائلًا: "لقد كان حاسمًا بالنسبة لنا. الجميع يستطيع رؤية جودته ومدى تأثيره في أسلوبنا الهجومي، ولكن ما لا يراه الجميع هو ما أراه في التدريبات اليومية. إنه بلا شك قائدنا."

رده على البطاقة الحمراء مع منتخب هولندا

وعند سؤاله عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها فان دايك خلال مشاركته مع منتخب هولندا، أجاب سلوت: "عندما تتاح فرصة للنقد، عادة ما يجد الهولنديون طريقة للقيام بذلك. فيرجيل لم يستحق هذه الانتقادات، وهذا ليس مفاجئًا. من الطبيعي أن يحتاج اللاعب إلى بعض الراحة عندما تتاح له الفرصة. بعض اللاعبين الهولنديين لم ينضموا للمنتخب بسبب الإرهاق، فلماذا ننتقد فان دايك؟"