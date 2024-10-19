منه عدلي القيعي تحتفل بخطبتها على يوسف حشيش وسط حضور كبير من النجوم والأصدقاء

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي بخطبتها على الفنان يوسف حشيش في حفل مميز شهد حضور عدد كبير من النجوم والأصدقاء والأقارب.

وقد شاركت القيعي متابعيها عبر منصة إنستجرام بمجموعة من الصور التي توثق لحظات فرحتها، حيث بدت في غاية السعادة مرتدية فستانًا أنيقًا يبرز جمالها ويعكس ذوقها الرفيع.

تجمعت الأضواء حول الحفل الذي أقيم في إحدى مناطق الشيخ زايد، حيث تزين المكان بالورود والزينة الرائعة التي أضفت أجواءً من البهجة والفرح. حضرت العديد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني والثقافي، مما جعل الحدث أكثر تميزًا. لم تقتصر الاحتفالات على العائلة والأصدقاء المقربين فقط، بل انضم إليهم عدد من النجوم الذين شاركوا في إضفاء جو من البهجة والفرح، منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان.







الصور التي نشرتها القيعي على إنستجرام لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، حيث عبر الكثيرون عن تهانيهم وتمنياتهم لها بحياة مليئة بالسعادة والنجاح. كما شارك عدد من النجوم تعليقاتهم الإيجابية، مما أضاف لمسة جميلة على الأجواء الاحتفالية.

تعتبر منه عدلي القيعي واحدة من أبرز الشعراء في الوطن العربي، وقد حققت شهرة واسعة بأعمالها الفنية التي تعكس تجاربها ومشاعرها. مع هذا الإنجاز الشخصي الجديد، يبدو أن القيعي تستعد لمرحلة جديدة في حياتها، آملةً أن تكون مليئة بالحب.

ومن ناحية أخرى تتعاون منة عدلي القيعي مع دياب وساندي الفترة القادمة في تقديم أغنية جديدة بعنوان موقف، والتي من المفترض أن يتم طرحها خلال الأيام القادمة، كما يقدم بهاء سلطان أغنية دعائية ضمن أحداث فيلم الهوى سلطان، بطولة منة شلبي والتي ستكون أيضًا من كلمات منة عدلي القيعي