انت الأن تتابع خبر كنز يساوي ملايين الدنيا.. استخدمي هذا النوع من الزيوت الطبيعية لتحويل حياتك إللي الأفضل.. تعرفي عليها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون يعتبر من أقدم وأشهر الزيوت المستخدمة في الثقافات المختلفة حول العالم، خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يتميز هذا الزيت بقيمته العالية نتيجة جودته وعمليات الإنتاج الدقيقة التي يمر بها، مثل العصر البارد واختيار أفضل أنواع الزيتون، كما أن تكاليف التصدير والشحن تساهم في زيادة سعره في الأسواق العالمية، مما يجعله أغلى من الزيوت الأخرى، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الخصائص.

ما يميز زيت الزيتون عن باقي الزيوت

على الرغم من ارتفاع أسعار زيت الزيتون عالميا، يمكن للأفراد استخلاصه منزليا بخطوات بسيطة، تبدأ العملية بجمع الزيتون وإزالة نواته، ثم يتم هرسه للحصول على معجون، الذي يعصر تحت ضغط قوي لاستخراج الزيت، بعد ذلك، يترك الزيت لفترة قصيرة ليفصل عن الشوائب والماء، وأخيرا يعبأ الزيت في زجاجات نظيفة وجافة ويخزن في مكان بارد ومظلم للحفاظ على جودته.

ضرورة تصنيع زيت الزيتون في المنزل