أحمد حاتم عن عمر أفندي : كان فيلم الأول ومكنتش متحمس ليه كـ مسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم -



حل الفنان أحمد حاتم كضيف مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي وتحدث عن مثله الأعلى في التمثيل كما تحدث عن مسلسل عمر أفندي.

وقال حاتم :"مسلسل عمر أفندي كان هيبقى فيلم في البداية ومكنتش متحمس لما قالولي يبقى مسلسل لكن تحمست بعد كده لما ناقشناه وكان المفروض هيتعرض في 10 حلقات مش 15 حلقة”.

كما كشف عن مثله الأعلى في التمثيل معلقًا :"نفسي أبقى زي محمود عبد العزيز الله يرحمه، عنده تنوع كبير وطريقة تقمص مختلفة وخفة دم في أدواره صعبة وهو من أكثر الناس اللي أثرت فيا”.



أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية

ومن جهة أخرى يذكر أن آخر أعمال حاتم في السينما فيلم "عاشق" الذي عرض أمس بجميع دور العرض، الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.

قصة فيلم "عاشق"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.