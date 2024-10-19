نجم الزمالك السابق يكشف عن عامل الحسم للقب السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري.

عبدالحليم: جماهير الزمالك ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الروح القتالية للزمالك في السوبر الإفريقي أتمنى أن تستمر أمام بيراميدز ويجب استغلال المعنويات من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف: "جماهير نادي الزمالك ستساند الفريق أمام بيراميدز وستكون عامل الحسم لفوز الفريق".