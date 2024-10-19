نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبين أموريم أبرز المرشحين.. مانشستر يونايتد يبحث عن بديل تين هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مانشستر يونايتد مساعيه لتحديد المدرب المناسب لخلافة إريك تين هاج، في ظل استمرار التراجع في أداء الفريق تحت قيادته على مدار المواسم الأخيرة.

ومع تزايد الضغوط والتكهنات حول رحيله المحتمل، شرعت إدارة النادي في البحث عن بدائل محتملة لتولي المهمة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن روبين أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بات من بين أبرز الأسماء المطروحة على طاولة اليونايتد.

ووفقًا للصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرغ، أجرى النادي الإنجليزي عدة استفسارات حول وضعية أموريم الحالية، مما يعزز احتمال التحرك للتعاقد معه.

يأتي هذا الاهتمام في وقت تتزايد فيه الأنباء حول إمكانية تولي أموريم تدريب مانشستر سيتي كخليفة محتمل لـ بيب جوارديولا.