نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزرع الفتنة.. الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بمواصلة شن حرب نفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الجيش اللبناني اليوم، إسرائيل بمواصلة شن حرب نفسية لزرع الفتنة بالتزامن مع اعتداءاتها على لبنان، داعيًا إلى التنبه لمخططات الفتنة والتحلي بالوعي.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إنه "لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز،

وهذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر بينهم".

وأكد الجيش اللبناني أنه "يسعى لدحض هذه الشائعات المعادية وقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها"، داعيا إلى التنبه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية.

وأعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي، مقتل عنصرين بصفوفه وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف إسرائيلي لمركز تابع له في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية اعتبرت أن جزءا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، إعلامية.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، إن إسرائيل أدخلت طواقم إعلامية غربية خلال توغلها في الأراضي اللبنانية وهذا يعد خرقا للسيادة اللبنانية ومشاركة من هذه الطواقم في الحرب الإسرائيلية.

وقال مكاري، إنه بعد حادثة الصحافي البريطاني -الإسرائيلي، الذي قبض عليه في الضاحية الجنوبية، نتخذ إجراءات أكثر تشددا لدخول طواقم الإعلام إلى لبنان، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بدخول الأجانب لأننا في حالة حرب مع عدو يتقن الاستخبارات والتجسس.