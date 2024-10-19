انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي الفازلين على الخيار ومستحيل تصدقي النتيجة اللي هتحصل! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة التي تعاني منها السيدات في مختلف المراحل العمرية واحدة من اكثر المشاكل التي تتسبب في البحث عن بدائل لتلك المشاكل، ومن الجدير بالذكر ان مشاكل البشرة ليست واحدة او اثنين بل انها تتمثل في التجاعيد والتصبغات والاسمرار والخطوط الغصيرة التي توجد في البشرة، وغيرها من المشاكل الاخرى التي تتسبب في ازعاج كبير للسيدات، لكن الآن قد اصبحت هناك وصفة الخيار والفازلين والتي تساهم بشكل كبير في تنقية البشرة وجعلها صافية خالية من الحبوب والتجاعيد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا دوت الخليج
مكونات وصفة الخيار والفازلين
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ثمرة من الخيار.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة الخيار والفازلين
- في اول خطوة قومي ببشر الخيار بالمبشرة ذات الفتحات الضيقة للحصول على خيار مبشور ناعم، بعد ذلك قومي بإضافة النشا وماء الورد والفازلين والتقليب ووضع الخليط على النار لمدة دقيقتين فقط حتى يذوب الفازلين وتتماسك كافة المكونات سويًا بواسطة النشا، ثم ارفعي الخليط من على النار واتركية لمدة ساعة على الاقل على نار هادئة حتى يبرد تمامًا، ثم قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن تلت ساعة ثم اغسلي وجهك جيدًا وسوف تلاحظي نتيجة ممتازة في التفتيح وشد البشرة، ولأفضل نتائج يجب ان تقومي بإستخدام الماسك مرة واحدة اسبوعيًا.