انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... حطي الفازلين على الخيار ومستحيل تصدقي النتيجة اللي هتحصل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة التي تعاني منها السيدات في مختلف المراحل العمرية واحدة من اكثر المشاكل التي تتسبب في البحث عن بدائل لتلك المشاكل، ومن الجدير بالذكر ان مشاكل البشرة ليست واحدة او اثنين بل انها تتمثل في التجاعيد والتصبغات والاسمرار والخطوط الغصيرة التي توجد في البشرة، وغيرها من المشاكل الاخرى التي تتسبب في ازعاج كبير للسيدات، لكن الآن قد اصبحت هناك وصفة الخيار والفازلين والتي تساهم بشكل كبير في تنقية البشرة وجعلها صافية خالية من الحبوب والتجاعيد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا دوت الخليج

مكونات وصفة الخيار والفازلين

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ثمرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الخيار والفازلين