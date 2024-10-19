العالم اليوم - بسبب نتنياهو.. ترامب يكيل الاتهامات لبايدن

انتم الان تتابعون خبر بسبب نتنياهو.. ترامب يكيل الاتهامات لبايدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بالفشل في تقديم الدعم الكافي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال وقت الحرب.

وفي حديثه للصحفيين في ميشيغن، الجمعة بالتوقيت المحلي، قال ترامب عن نتنياهو "إنه يقوم بعمل جيد. بايدن يحاول إيقافه وربما كان يتعين عليه أن يفعل عكس ذلك".

وقال ترامب إنه سعيد لأن نتنياهو "قرر أن يفعل ما كان يتعين عليه فعله" على الرغم من أنه لم يوضح تحديدا ما يقصده.

يشار إلى أنه في أعقاب مقتل زعيم حركة حماس يحيي السنوار، ترى الإدارة الأميركية بصفتها حليف رئيسي لإسرائيل فرصة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتدفع باتجاه إجراء مفاوضات.

وبالنسبة لبايدن فإن التعامل مع الوضع السياسي في الشرق الأوسط يمثل قضية سياسية شائكة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أقل من 3 أسابيع.

من جانب آخر، دعا الرئيس الديمقراطي إسرائيل إلى حماية المدنيين في الصراع، لكن في نفس الوقت، ظل الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل دون تغيير.

ومن المقرر أن يواجه ترامب ، نائبة الرئيس بايدن، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في 5 نوفمبر المقبل.