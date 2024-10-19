انت الأن تتابع خبر «عطار خبير قالي عليها».. سر تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بخلطة القرنفل السحرية.. هتغير شعرك من الجذور للأطراف في وقت قياسي.. ضاع عمرك وانتي متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل حلمتِ يوما بشعر طويل وكثيف يتألق بالصحة والجمال، الكثير من النساء يسعين للحصول على شعر لامع وكثيف، ولكن قد تكون بعض العلاجات الكيميائية باهظة الثمن وغير فعالة، هنا يأتي القرنفل كحل طبيعي وسحري يعزز من نمو الشعر ويمنحه القوة والطول الذي ترغبين به.

فوائد القرنفل المذهلة لنمو الشعر

القرنفل، المعروف برائحته الزكية وطعمه اللاذع، لا يقتصر فقط على استخدامه في المطبخ كتوابل للأطعمة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا تساهم في تعزيز صحة فروة الرأس وتغذيتها، استخدام القرنفل كجزء من روتين العناية بالشعر يساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر بشكل أسرع وأقوى، من خلال وضع زيت القرنفل أو ماء القرنفل على فروة الرأس بانتظام، يمكنك تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، كما أن القرنفل يحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية الشعر من الداخل إلى الخارج، مما يساهم في تعزيز لمعانه وحيويته.

طريقة تحضير خلطة القرنفل لتطويل الشعر

لتحضير خلطة القرنفل لتطويل الشعر، تحتاجين إلى:

ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.

كوب من الماء المغلي.

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

الطريقة:

اغمري القرنفل في الماء المغلي واتركيه لمدة 24 ساعة حتى يتم استخلاص جميع الفوائد.

بعد مرور الوقت، صفي الماء وضعيه في زجاجة رذاذ.

أضيفي بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لزيادة الترطيب.

يمكنك رش الخليط على فروة رأسك وتدليكها بلطف،