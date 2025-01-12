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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة تربص من البعض لإمام عاشور عقب أي مباراة يتألق فيها.

شبانة: هناك من يتربص بإمام عاشور

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم هناك من يحاول إثارة الفتن والربط بين إمام عاشور وزيزو من خلال إحتفاله في مباراة أبيدجان وان امام كان يقصد السخرية من تأخر تجديد زيزو للزمالك.

وأضاف شبانة أن احتفال إمام "عادي" ولا يعبر عن أي شيء لكن محاولات تضخيم أي شيء يخص إمام هدفها الأول هو إبعاد اللاعب عن تركيزه.