نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي يُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم ليفربول، داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال السعودي يتحرك لضم داروين نونيز

ونقل حساب Anfield Watch، المقرب من نادي ليفربول، عبر منصة إكس، أن الهلال، المعروف بـ "زعيم" الأندية السعودية، يطمح لضم المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز.

وأشار التقرير إلى أن المدرب خورخي جيسوس يهدف إلى لمّ الشمل مع مهاجم بنفيكا السابق، في خطوة لتعزيز خيارات الفريق الهجومية.

يُذكر أن الهلال يسعى لتدعيم صفوفه في الفترات المقبلة، سواء خلال الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.

من جهته، يُظهر ليفربول استعدادًا لبيع نونيز، حيث حدّد النادي مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني كقيمة للتخلي عن اللاعب خلال فترة "الميركاتو" الشتوي.