نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الأوروبية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره وغريمه التقليدي برشلونة اليوم الأحد الموافق 12 يناير الحالي في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني هانز فليك.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها كل من فهد العتيبي ومدحت شلبي ومشاري القرني وفارس عوض وعبدالله الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

تردد قناة mbc masr 2

القمر: نايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة mbc العراق

القمر: يوتلسات

التردد: 11315.15

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.