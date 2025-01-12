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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن قائد الفريق كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا يعترف للمرة الأولى بطلب ووكر للرحيل عن مانشستر سيتي

وتم استبعاد الظهير الانجليزي من تشكيلة بيب في مباراة الدور الثالث، وقال المدرب الإسباني إنّهُ طلب استكشاف الخيارات في الخارج.

وانضم ووكر إلى السيتي من توتنهام هوتسبير في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه أسترليني عام 2017 وشارك في 319 مباراة، وساعد النادي على الفوز بـ 17 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في البريمييرليج وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.