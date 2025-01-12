الرياضة

جوارديولا يعترف للمرة الأولى بطلب ووكر للرحيل عن مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن قائد الفريق كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي بعد الفوز الساحق 8-0 على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا يعترف للمرة الأولى بطلب ووكر للرحيل عن مانشستر سيتي

وتم استبعاد الظهير الانجليزي من تشكيلة بيب في مباراة الدور الثالث، وقال المدرب الإسباني إنّهُ طلب استكشاف الخيارات في الخارج.

وانضم ووكر إلى السيتي من توتنهام هوتسبير في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه أسترليني عام 2017 وشارك في 319 مباراة، وساعد النادي على الفوز بـ 17 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في البريمييرليج وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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