أخبار اليمن : 42519 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

42519 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و519 شهيداً، و99 ألفاً و637 مصاباً.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 19 شهيداً و91 مصاباً.
وأضافت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ379 على قطاع غزة، متسببا بأكبر كارثة إنسانية تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نحو 80 عاما.
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