هتخسي 10 كيلو في اسبوعين وانتي نايمه!!.. وصفة مدمره للتخسيس السريع وتقليل الوزن الزائد بدون رجيم وبأقل مجهود بشكل آمن بمكون واحد فقط

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رياض - احمد صلاح - بذور القاطونة، أو Psyllium husk، هي مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تُزرع في الهند وتعتبر من أهم المكملات الغذائية التي تدعم الصحة العامة وتساعد في فقدان الوزن، تحتوي 100 غرام من هذه البذور على حوالي 70 غرامًا من الألياف، مما يجعلها أكثر غنى بالألياف من نخالة الشوفان.

بذور القاطونة: فوائدها وكيفية استخدامها في التخسيس