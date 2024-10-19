العالم اليوم - قبل موقعة ليفربول.. مدرب تشلسي يتحدث عن "خطأ كبير"

انتم الان تتابعون خبر قبل موقعة ليفربول.. مدرب تشلسي يتحدث عن "خطأ كبير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - حذر المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي إنزو مارسيكا لاعبيه بأنهم لا يمكنهم الاعتماد على لاعب الفريق كول بالمر لحل المشاكل.

ويستعد تشلسي لسلسلة من المواجهات الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الأحد، أمام ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه بعد المباراة التي ستقام في أنفيلد، حيث سيفتقد الفريق جهود مارك كوكوريلا وويلسي فوافانا في الدفاع، سيواجه تشلسي فريق نيوكاسل قبل أن يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وباستضافة تشلسي فريق أرسنال تمر 3 أسابيع ما يكون كافيا لاختبار طريقة مارسيكا في إدارة الفريق، وكذلك سيتضح ما إذا كان البلوز بين الفرق الأربعة الأولى.

ويتواجد تشلسي في المركز الرابع، وكان تألق بالمر هو السر وراء البداية الجيدة لتشلسي، حيث سجل 6 أهداف في 7 مباريات بما في ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه أمام برايتون عندما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 4 أهداف في الشوط الأول.

وقال ماريسكا: "إذا كنا نعتقد أن كول بالمر سيحل كل مشاكلنا، فهذا خطأ كبير. نضع كل الضغوط على عاتقه، وهذا خطأ".

وأضاف: "نحن نمتلك كول، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الذين يقدمون عروضا جيدة، مثل نونو مادويكي وبيدرو نيتو ونيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو وإنزو فرنانديو. الأمر لا يتعلق بكول فقط. الأمر يتعلق بالفريق ككل".

وبتسجيله 7 أهداف، فإن نكونكو هو هداف الفريق هذا الموسم، على الرغم من أنه أحرز هدفا واحدا فقط في الدوري، وهو هدف الفوز على بورنموث في المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 1-0 الشهر الماضي.

وسجل مادويكي، الذي أحرز 3 أهداف (هاتريك) أمام وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، 5 أهداف في كل المسابقات، بينما سجل جاكسون 4 أهداف.

وفي حال تحقيق تشلسي الفوز في أنفيلد، سيكون هذا هو الانتصار الأول للفريق على هذا الملعب منذ مارس 2021، وسيجعل الفريق على بعد نقطة واحدة من فريق ليفربول، الذي يدربه الهولندي آرني سلوت، الذي يتصدر جدول الترتيب بعد مرور 7 جولات.