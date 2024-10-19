العالم اليوم - مدرب ليفربول يغيّر رأيه في إقامة المباريات في فترة الظهيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - غيّر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رأيه بشأن إقامة المباريات في فترة الظهيرة، وذلك بعد إصابة حارس مرمى فريقه البرازيلي أليسون بيكر، وأكد أنه يجب منح الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعض المميزات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحارس البرازيلي أليسون سيغيب لعدة أسابيع وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كريستال بالاس والتي أقيمت في الساعة 12:30 ظهرا (11:00 بتوقيت غرينتش) وذلك قبل أيام من فترة رزنامة المباريات الدولية، وهي المباراة التي أقيمت بعد أقل من 63 ساعة من مواجهة بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت قبل تلك المباراة: "إذا كانت الساعة 12:30 ظهرا توقيتا صعبا، إذن سأكون مدربا غبيا حقا لأننا نتدرب في ذلك الوقت".

ورغم ذلك وفي الوقت الذي سيغيب فيه أليسون للإصابة، غير المدرب الهولندي رأيه.

وقال سلوت: "حاولنا أن نكون حذرين معه للغاية، لكن ربما يكون الوقت مناسبا لشرح الأمر مجددا لأن العديد من الشائعات انتشرت حول تصريحي بأنني لا أمانع اللعب في الساعة 12:30، وهذا ما أظنه لأننا نتدرب في نفس الوقت".

وأضاف: "لكن ما يجب أن يفكر به الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري أنه إذا لعبت مباراة مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم لعبت يوم السبت الساعة 12:30 ربما سيكون ذلك غير مجد حينما نتعرض لإصابات".