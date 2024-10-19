إبراهيم منيمنة: نتنياهو يستغل انشغال أمريكا بالانتخابات الرئاسية ويشن عمليات عسكرية بلبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال إبراهيم منيمنة عضو مجلس النواب اللبناني، إن نتنياهو يستغل فرصة انشغال الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية ويستفيد من عدم قدرة عدم حزم العدوان الذي يرتكبه على لبنان ويقوم باستهداف الأماكن والتخريب فيها ويقوم بشن عمليات عسكرية، موضحا أن هناك تصعيد مستمر بهذه الفترة لأن نتنياهو يحاول يتحصل على أكثر من مكاسب عسكرية يمكن ترجمتها على المستوى السياسى.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن نتنياهو يستغل الفرصة ويقوم بالغزو البري في لبنان والذي يمكن من خلاله فرض أمر واقعي ويفاوض بعدها إذا جاءت تعليمات أمريكية للتهدئة أو لهدنة أو لأي شئ يمكن الاتفاق عليه، وأن هناك عدة مبادرات من لبنان، بطرح تطبيق 1701 بشكل كامل وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني في الجنوب".

تابع :« أن الهدف من التطبيق وضع مقترح لبناني على الطاولة حتى يتمكن المجتمع الدولي من الضغط على إسرائيل للعودة لطاولة المفاوضات الدبلوماسية، قائلا: «نتنياهو لم يلتزم بالاتفاق الأمريكي الفرنسي لانه يريد أن يذهب إلى أقصى حدود العمل العسكري وبعد ذلك إذا حدثت انتخابات رئاسية سيكون هناك ضغط على نتنياهو للعودة لطاولة المفاوضات».