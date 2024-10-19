بورصة مسقط تكسر حاجز 4800 نقطة
كسر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط حاجز 4800 نقطة الأسبوع الماضي مع زيادة الإقبال على الاستثمار في البورصة وقيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة مشترياتها وتنويع محافظها الاستثمارية.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن المؤشر الرئيس ارتفع في تداولات الأسبوع الماضي إلى 4813 نقطة مسجلا أفضل مستوياته منذ الثالث من يونيو الماضي، وأنهى المؤشر التداولات الأسبوعية على 4800 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ49 نقطة.
ودفعت الارتفاعات التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة للصعود إلى 24 مليارًا و736 مليون ريال عُماني مسجّلة مكاسب أسبوعية بنحو 134 مليون ريال عماني.
وبالتزامن مع ارتفاع مؤشرات البورصة صعدت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي إلى 17.2 مليون ريال عماني مقابل 11.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بنسبة 46 في المائة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20 في المائة من 2849 صفقة إلى 3439 صفقة.
وارتفعت أسعار 33 ورقة مالية خلال الأسبوع الماضي مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
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