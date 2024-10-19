انت الأن تتابع خبر هتندمي لو مجربتهاش!!.. فرد الشعر الخشن بطرق سهلة ومكونات طبيعية 100% وهتوفري فلوس للركب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرد الشعر الخشن يحتاج إلى رعاية مستمرة للحصول على شعر صحي وناعم كالحرير وتعتقد الكثير من الفتيات أن جاذبية الشعر تكمن في نعومته، وطوله لذا تلجأ العديد منهن إلى طرق متنوعة لتنعيم الشعر وزيادة طوله لكن للحصول على نتائج مرضية يجب الالتزام بروتين مناسب للعناية بالشعر، بهدف التخلص من الشعر الباهت والخشن والمجعد

فرد الشعر الخشن

تختار بعض النساء استخدام الطرق الكيميائية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه والتي تعتبر سريعة ومكلفة حيث تستمر نتائجها لعدة أشهر، ومن هذه الطرق:

الكيراتين.

التمليس الياباني (إعادة الترطيب الحراري).

التمليس الكيميائي أي علاج الشعر (إعادة هيكلة روابط الشعر).

فرد الشعر بالمكواة

تعتبر مكواة الشعر وسيلة سريعة للتخلص من تموجات الشعر ومنحه مظهر ناعم لكنها قد تؤدي إلى تلف الشعر نتيجة الحرارة ومع ذلك يمكن تقليل هذا الخطر من خلال ضبط درجة حرارة المكواة وفق نوع الشعر وفيما يلي الطريقة:

يتم غسل وتجفيف الشعر باستخدام مجفف الشعر.

يستخدم واقي الحماية من الحرارة .

يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة ثم تبدأ عملية التمليس باستخدام المكواة.

يتم التحقق من عدم ترك أي خصل غير مكوية بعد الانتهاء.

يستخدم مثبت للشعر من نوعية جيدة للحفاظ على التسريحة.

خلطة لفرد الشعر

تستطيعين تحويل شعرك لشعر ناعم وأملس باستخدام الوصفات الطبيعية ومنها خلطة جل الصبار:

المكونات هي ملعقة من جل الصبار، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

يتم خلط المكونات ووضعها على الشعر المبلل، مع التأكد من وصول الخليط لجميع أجزاء الشعر.

يوضع الخليط لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم يشطف الشعر.

خلطة الأفوكادو ومكوناتها هي ثمرة أفوكادو ناضجة،