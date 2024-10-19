سمير فرج: حماس لن تنتهي بعد اغتيال السنوار لكنها أصبحت ضعيفة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي ليحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد اغتيال يحيى السنوار لن تنتهي حركة حماس لأن حركة حماس كيان متكامل ".

وتابع :" حركة حماس لم تعد قوية مثل الاول لأنها تحارب منذ أكثر من عام ولا يوجد إمداد لها لأنها محاصرة ".

واكمل سمير فرج :" إسرائيل لم تستطع حتى الآن التوصل إلى المحتجزين والرهائن في غزة ولا تعلم حجم الانفاق المتواجدة في غزة ".

ولفت :" حماس كي تعود كما كانت تحتاج على الأقل 10 سنوات ".