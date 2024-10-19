وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية لتدريب ورفع كفاءة 180 من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتأهيله وتدريبه في كافة مؤسسات الدولة المختلفة وفقًا لرؤية مصر 2030، واتساقا مع توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية ليكونوا موظفين حكوميين محترفين بما يتناسب مع العصر الحديث.

سيشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية لعام 2024/2025 والذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 20/10/2023، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، ودورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "المجالس والمؤتمرات"، ودورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ويستفيد من تلك الدورات 180 متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع الثاني عشر سيبدأ بتنفيذ الأسبوع الأول من دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "استخدام لغة الـ Python في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي" والتي يستفيد منها 28 متدربًا من للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات والبوابة الالكترونية ويتم تنفيذها علي مدار أسبوعيين متتاليين، مشيرًة الي أن الـ Python هي لغة برمجة قوية ومرنة والتي أصبحت واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا وشعبية في العالم التقني.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد ايضًا خلال الأسبوع الحالي تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين TOT الأساسية وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 54 متدربا من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكدًة أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورات الـTOT التي ينظمها مركز سقارة ساعدت في السنوات الماضية على إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات، لافتة إلى أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرًة إلى الاستعانة بهم خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الأزمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر" والتى ينفذها مركز سقارة في أسبوعه الـ 12 والتي تستهدف تنمية مهارات 42 متدربا من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين ومكاتب الاستثمار، ويتم تنفيذها بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أن الوزارة تمضى قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن دورة "المجالس والمؤتمرات" يستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات، وستركز الدورة على الإطار التنظيمى لإدارة شئون المجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظات، وإدارة شئون المجالس وعرض خبرات عملية، والإطار الدستورى والقانونى للنظام المحلى فى مصر، وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، بالإضافة إلى مجالات عمل وزارة التنمية المحلية، ودور وحدات الإدارة المحلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تنظيم دورة تدريبية "لتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات" بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية، ويستفيد منها 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.

وذكرت الدكتورة منال عوض أن الدورة تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في إدارة المخاطر والمشكلات.