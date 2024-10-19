العالم اليوم - سوريا.. مصادرة مستودعي ذخيرة لحزب الله في ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - أفادت مصادر لـ"دوت الخليج"، السبت، بأن الجيش السوري صادر مستودعي ذخيرة لحزب الله في منطقة ريف دمشق.

وتقول المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييد السلطات السورية لحركة عناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران باتجاه الجولان، وفي حمص ومحيطها، حيث يتم تقييد حركة هذه المجموعات تفادياً للاستهدافات الإسرائيلية.

ويتواجد حزب الله في سوريا بشكل مكثف عقب اندلاع الحرب عام 2011.

واستمر حزب الله في قتال شبه منظم داخل سوريا ساهم في إخراج العديد من قياداته وعناصره تحت أضواء المسرح العملياتي وجعل قياداته وخططه وعناصره منكشفة أمام الرصد الإسرائيلي.